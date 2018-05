Offese e insulti social al Presidente della Repubblica : Tre indagati

Le frasi offensive nei confronti del Presidente, sarebbero apparse sui social subito dopo la decisione di Sergio Mattarella di non accettare la lista dei ministri di un eventuale governo M5s-Lega con Paolo Savona. Le frasi postate sui social più seguiti come Facebook sono alquanto offensive e vergognose in quanto è stato citato addirittura l'omicidio del fratello del Capo dello Stato, Piersanti, ucciso a Palermo nel 1980. La polizia postale è stata molto rapida nell'individuare gli autori dei post risalendo alla loro reale identità dei profili creati.

Offese, insulti e minacce tramite i social al Presidente della Repubblica,. Individuate e indagate dalla Procura diche ha subito aperto un'inchiesta,. I reati a loro contestati sono: Attentato alla libertà del presidente della Repubblica, offesa all'onore e al prestigio del presidente e istigazione a delinquere.