Presidente Donald Trump twitta foto con Kim Kardashian alla Casa Bianca

L’incontro del 30 maggio dopo mesi di telefonate tra la modella e Jared Kushner, marito di Ivanka Trump e consigliere del presidente. Kim Kardashian era rimasta sconvolta da un video in cui si racconta la storia della 62enne, e da allora ha fatto di tutto per far conoscere il caso della Johnson, ha messo anche a disposizione della detenuta un team di avvocati per lavorare alla sua richiesta di grazia.

Il presidente degli Stati Uniti ha ricevuto alla Casa Bianca laWest che ha chiesto l'incontro per sostenere la richiesta di grazia a favore di, una donna afroamericana di 62 anni che ha già scontato oltre 20 anni di carcere dopo essere stata condannata all'per un crimine di droga non violento.