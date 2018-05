Toritto, Anna Falchi e Daniela Martani al gran galà di debutto di Crown 81

CROWN 81: IL BRAND DELLE BABY STAR

Un brand interamente ideato e pensato per bambini dagli 0 ai 16 anni e coordinati madre/figlia – padre/figlio con lo scopo di esaudire i desideri trendy ed eleganti dei più piccoli e dei genitori. Quali sono le caratteristiche principali di Crown 81? L’italianità dello stile, la qualità di ogni capo e la cura attenta ai dettagli in tutte le fasi di lavorazione.