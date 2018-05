Matteo Salvini : Presidente Mattarella è come don Abbondio

Poi Matteo Salvini ha nuovamente messo nel mirino il Capo dello Stato paragonandolo ad una figura manzoniana: "Il capo dello Stato Sergio Mattarella come Don Abbondio ha detto che questo governo non s’ha da fare. Nei palazzi romani forse non ll capiscono, ma per me la dignità, il progetto e la lealtà vengono prima delle poltrone. La Lega ha rinunciato a 6 poltrone da ministri perché c'era un progetto, una squadra e dei patti chiari con gli alleati e i potenziali ministri... Non è il gioco delle figurine, con quelle ci giocavo da piccolo. ", ha concluso Salvini.