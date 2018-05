Nessun Governo M5s Lega : Giuseppe Conte ha rimesso l'incarico al presidente della Repubblica

Il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti, annuncia che il premier incaricato Giuseppe Conte ha rimesso l'incarico al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Salta così definitivamente il tentativo di formare un governo M5s-Lega. Matteo Salvini chiede con forza l'immediato ritorno al voto. "Vogliamo una data per le elezioni, altrimenti veramente andiamo a Roma. Dopo anni hanno gettato la maschera", afferma il leader leghista in diretta Facebook. "Stavolta ci hanno fermato, ma non lo faranno la prossima volta", aggiunge. "Non capisco le dichiarazioni di Silvio Berlusconi: invece di dire mezza parola a difesa di un suo alleato, dice sostanzialmente viva Mattarella, viva la Merkel. Ora non voglio fare scelte affrettate, ma parliamo lunedì". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, su Facebook.





"Prima gli italiani, il loro diritto al lavoro, alla sicurezza e alla felicità. Abbiamo lavorato per settimane per far nascere un governo che difendesse gli interessi degli italiani. Ma qualcuno (su pressione di chi?) ci ha detto no. A questo punto, con l'onestà, la coerenza e il coraggio di sempre, la parola deve tornare a voi!". Lo scrive il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo che Giuseppe Conte ha rimesso l'incarico di formare il nuovo governo.





"La Lega non deve tirarsi indietro su questa azione di responsabilità nei confronti del Presidente della Repubblica. Se lo fa, dimostra di non voler andare fino in fondo". Così il leader M5s, Luigi Di Maio, durante un comizio a Fiumicino commenta l'ipotesi della messa in stato d'accusa di Sergio Mattarella. "Se andiamo al voto e vinciamo poi torniamo al Quirinale e ci dicono che non possiamo andare al governo. Per questo dico che bisogna mettere in stato di accusa il Presidente. Bisogna parlamentarizzare tutto, anche per evitare reazioni della popolazione". Così il leader M5s, Luigi Di Maio, a Che tempo che fa. "Cottarelli convocato subito al Quirinale, ma non ha la fiducia del parlamento e non ha la maggioranza. Questo è assurdo", ha aggiunto.





Sulla richiesta di impeachment che Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle potrebbero avanzare nei confronti del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, arriva un secco "no comment" dal Quirinale.





"Prendiamo atto con rispetto delle decisioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e osserviamo con preoccupazione l'evolversi della situazione politica. Il Movimento 5 Stelle che parla di impeachment é come sempre irresponsabile". Così in una nota il leader di FI Silvio Berlusconi. "Forza Italia attende le determinazioni del Capo dello Stato, ma ove necessario sarà pronta al voto".





"Nessuno può sostenere che io abbia ostacolato la nascita del governo definito di cambiamento. Ho invece accompagnato questo tentativo nel rispetto delle regole della Costituzione". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Ho accettato tutti i ministri tranne quello per l'economia". Lo ha detto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella dopo che Giuseppe Conte ha rimesso il mandato di formare il nuovo governo.

Prosegue la situazione di incertezza politica, in mattinata l'economista Carlo Cottarelli salirà al Quirinale per ricevere dal Presidente della Repubblica il mandato a formare il governo "" che ri-porterà il Paese verso le urne. "". Lo ha detto il leader della, Matteo Salvini, il quale ha definito il ministro dell'Economia in pectore "" al Colle "".