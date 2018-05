Vicenza/ Morto il 36enne Andrea Galiotto : Ipotesi avvelenamento per errore

Andrea Galiotto era nato ad Arzignano ma risiedeva nel veronese a San Giovanni Ilarione, in un primo momento sembrava si potesse trattare di un malore improvviso, ma ai carabinieri la dinamica appare poco chiara, infatti è stato posto sotto sequestro il macchinario, da cui è emerso che avrebbe collegato la mascherina all'impianto di azoto invece che a quello di ossigeno, che gli ha provocato un avvelenamento mortale.

Poco dopo le 17.30 di venerdì scorso, alla(Fabbrica Italiana Sintetici) diun'azienda chimica e farmaceutica che fa parte del gruppo chimicol'operaio 36enneè stato trovato riverso a terra dai colleghi, che hanno subito dato l'allarme. Purtroppo è stato inutile l'intervento della squadra di pronto soccorso dell'azienda, subito accorsa per prestare i primi soccorsi all'operaio, e dei sanitari del Suem 118 di Lonigo, che per quasi un'ora hannoma alla fine non hanno potuto che constatarne il decesso.