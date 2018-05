Kim Kardashian in questo periodo sta promuovendo il suo nuovo profumo, il cui packaging richiama proprio le sue abbondanti rotondità. La moglie del rapper Kanye West nei giorni scorsi ha anche posato per altre fotografie di nudo per l'artista Vanessa Beecroft... i fan sono sempre bel lieti di ammirare!

Kim Kardashian si mostra tutta nuda e super sexy su instagram ai suoi 111 milioni di... l'unica cosa che non mostra è il viso e con le braccia cerca di coprirsi per evitare la censura.