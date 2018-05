La 35enne Federica Menotti muore anni in piscina mentre si allena, lascia due bimbi piccoli

Federica era sposata ed aveva due figli, aveva gareggiato per tanti anni e non aveva mai abbandonato il mondo del nuoto. Il cordoglio per la scomparsa della donna sui social, in primis da parte della Rari Nantes Aprilia : «La Rari Nantes aprilia si unisce al dolore della famiglia Menotti per la perdita della cara Federica, atleta e persona esemplare. SARAI SEMPRE NEI NOSTRI CUORI». La Procura di Velletri ha aperto un'inchiesta.

La tragedia senza spiegazioni di, la 35ennein piscina mentre si allenava a Velletri, quando la donna ha accusato uned inutili sono stati i soccorsi ed i tentativi di salvarla. Il malore, forse un infarto, la colta mentre era in corsia e per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare nonostante la corsa in ospedale a Velletri.