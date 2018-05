Invasione aliena! Vermi piatti giganti anche in Italia

Si nutrono di lombrichi e chiocciole, e potrebbero, secondo i ricercatori, alterare la biodiversità locale, ma gli esemplari conosciuti fino ad ora erano lunghi dai 2 ai 5 centimetri, questi incvece raggiungono e a volte superano i 40. Ciò che preoccupa i ricercatori non è tanto il loro aspetto, ma il loro impatto sull’ecologia del terreno, su cui i ricercatori stanno cercando di scoprire di più.

Anche in Italia sono stati avvistati alcuni, che possono raggiungere anche i 40 centimetri di lunghezza. Sembrano degli esseri alieni, sono vermi della famiglia delle, erano finora confinati in campagna ma si stanno spostando in città.