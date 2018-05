Harvey Weinstein accusato di violenza sessuale è pronto a cosaegnarsi

L'accusa mossa contro Weinstein sarebbe legata alla denuncia dell'attrice Lucia Evans, che ha dichiarato di essere stata violentata da Weinstein nel 2004, e ad un altro caso mai confessato ai media.





L' avvocato Benjamin Brafman non ha voluto ne' commentare, ne' confermare se Harvey Weinstein avesse davvero intenzione di consegnarsi, limitandosi a dichiarare il suo cliente è in questo momento molto "solo e arrabbiato". Weinstein ha sempre negato ogni accusa, affermando di non aver mai fatto sesso non consensuale con nessuna donna.

Harvey Weinstein sarebbe pronto a consegnarsi alle autorità, ildovrà rispondere delle accuse di violenza sessuale su una donna e di averne costretta un'altra a del sesso orale, Weinstein è indagato per reati simili anche a