Segnalazioni iPhone X: Graffi sulla fotocamera e danneggiamenti!

Nuove segnalazioni sul sito ufficiale di Apple, alcuni utenti, si stanno lamentando, di aver trovato dei graffi, danneggiamenti sulla fotocamera posteriore del proprio iPhone X e anche di alcuni distacchi dalla scocca. Gli stessi utenti, assicurano che il loro dispositivo non è mai caduto e mai subito degli urti. Come reagirà Apple? Rimaniamo in attesa per ulteriori chiarimenti.