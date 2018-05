La Corea del Nord di nuovo contro gli Usa

“Il vertice con Kim Jong-un potrebbe non esserci il 12 giugno. Ci stiamo muovendo, vedremo cosa succederà”, ha detto il presidente degli Stati Uniti durante un incontro alla Casa Bianca con il presidente sudcoreano Moon Jae-in. Se Kim Jong-Un accetta la denuclearizzazione “sarà estremamente soddisfatto”, ha aggiunto il presidente. “Ora vediamo due Coree, chissà che in futuro non torneranno ad essere una sola”, ha proseguito Trump.