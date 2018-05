Valerio Pino di Amici di Maria De Filippi sogna un'orgia a tre con Colin Farrell e Ryan Gosling

A tal proposito il ballerino di Cosenza ha rivelato: "Al ragazzo che sto frequentando non piacerà proprio questa risposta , poiché è molto geloso, ma io non posso negare e mentire, quindi sì devo ammettere che ci penso spesso e ancora oggi a volte quando non mi vede nessuno scende qualche lacrima lungo il mio viso. Marcus è stato uno degli uomini che ho amato di più nella mia vita, a tal punto di scrivere un libro L’amore in camerino che è disponibile su Amazon" . Marcus è stato uno degli uomini che ho amato di più nella mia vita, a tal punto di scrivere un libro L’amore in camerino che





Poi ha svelato il suo sogno erotico: avere un rapporto a tre con due divi di Hollywood. " È incredibile proprio oggi il ragazzo che sto frequentando mi ha fatto la stessa domanda nel letto dopo aver fatto l’amore appena svegli - ha detto Pino a IGOSSIP.it - In questo momento è ovvio che è lui il mio desiderio costante. Non smetterei mai di baciarlo in tutti i momenti del giorno e della notte. C’è una forte chimica tra noi, però sai benissimo che io mi sono sempre distinto per la mia sincerità quindi se proprio devo dare spazio alla mia più profonda fantasia devo confessare che uno dei miei sogni erotici più frequenti - ha rivelato il ballerino - è quello di ritrovarmi in mezzo tra Colin Farrell e Ryan Gosling che si prendono cura di ogni centimetro del mio corpo… non sono gli unici ovviamente. Nei miei sogni c’è anche un ballerino a cui non riuscirei mai a dire di no: Sergei Polunin! ".

non è più single. L'exprofessionista del talent show di Canale 5,, sta frequentando un ragazzo da oltre due mesi. Non sono ancora fidanzati, ma sono molto affiatati. Il modello, personaggio tv e animalista di origini calabresi Valerio Pino ha confessato in un'intervista rilasciata a IGOSSIP.it di pensare ancora al suo exstatunitense