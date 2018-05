Nadia Toffa assente all'ultima puntata da Le Iene : fans preoccupati

In molti speravano che nell'ultima puntata del 2018 de Le Iene potesse tornare anche solo per un saluto, ma purtroppo non è successo. Messaggi di incoraggiamento, abbracci virtuali e tanto, tanto, tanto affetto. In studio c'erano soltanto Ilary Blasi e Teo Mammucari. Deluso anche chi sperava in un saluto telefonico, adesso Nadia preferisce il silenzio e continua la sua battaglia.

La sua assenza ormai da diverse settimane ha fatto preoccupare i tantissimi fans, l’inviata e conduttrice de Le Ienesta combattendo contro un cancro, per le cui cure si è assentata dagli studi televisivi nell’ultimo periodo perché troppo debole.