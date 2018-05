Farah : La ragazza pakistana sequestrata dal padre è rientrata in Italia

La giovane, residente a Verona, era stata convinta ad andare in patria con il pretesto di partecipare al matrimonio del fratello e poi era stata costretta ad abortire. La famiglia della ragazza vive a Verona dal 2008 e il padre, proprietario di un negozio in città, era stato denunciato in passato per maltrattamenti. Farah era riuscita a inviare un ultimo messaggio al fidanzato, anche lui di origine pakistane ma adottato da una famiglia veronese e cittadino italiano, in cui lo informava del'inganno. La ragazza aveva anche inviato un audio a una compagna di classe, dove raccontava di essersi fidata dei genitori e di essere stata tenuta legata per otto ore prima di abortire. La Farnesina aveva chiesto verifiche immediate da parte dell'ambasciata italiana.

La ragazza pakistana residente ache era stata riportata incon l'inganno per costringerla ad abortire, è tornata in Italia dopo alcuni giorni trascorsi nella residenza dell'ambasciatore italiano ad Islamabad. Farah è atterrata all'aeroporto di Malpensa su un volo in arrivo da Abu Dhabi alle 7.30. La 19enne ed è stata fatta uscire dallo scalo da un passaggio secondario.