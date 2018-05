Un nuovo bug su Whatsapp non blocca i contatti bloccati!

WhatsApp





Il problema è limitato solo ad alcuni utenti ed è lato Server, quindi per il momento, l' unico modo per risolvere il problema è silenziare le notifiche dell' utente o utenti bloccati. Sicuramente a breve la stessa WhatsApp risolverà il problema, rimaniamo in attesa per ulteriori conferme.



Scoperto un nuovo bug su WhatsApp, i contatti bloccati, possono inviare messaggi, vedere la foto sul profilo, lo stato Online. Da alcune ore è stato scoperto unmolto fastidioso su, nonostante abbiamo dei, questi possono comunque inviare messaggi, vedere lo stato Online e vedere anche la foto del profilo.