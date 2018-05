Il traffico transita su una corsia per senso di marcia e si registrano in entrambe le direzioni diversi chilometri di coda, sia in direzione di Bologna che in direzione di Ancona.

Terribile Incidente mortale sulla A14all'altezza del Km 82 tradove un auto ha invaso la corsia in deviazione sulla carreggiata opposta presente per via di un cantiere di lavoro scontrandosi con unnell'incidente ha perso la vita il conducente della vettura.