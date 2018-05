A Giuseppe Conte l'incarico di formare il Governo, si è riservato di accettare

Prima di darne notizia con un comunicato, Mattarella aveva chiesto conferma ai leader di M5S e Lega sulla sua candidatura, ora Conte, che ha accettato con riserva, potrebbe giurare da primo ministro già domenica.





Ma dopo le polemiche sui suoi studi, su Conte si è abbattuta anche la questione Equitalia, una vicenda del 2009, anno in cui il candidato premier "s'è visto arrivare un'ipoteca legale da parte di Equitalia per un importo di oltre 52 mila euro". Conte ha pagato l'agenzia delle Entrare, come spiegato dallo staff del docente dell'Università di Firenze, l'iscrizione ipotecaria è poi stata cancellata nel 2011.

Ilha conferito a, indicato da, il mandato di formare il prossimo governo, ha annunciato oggi il segretario del Quirinale Ugo Zampetti.Conte, che è rimasto a colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella per circa due ore, si è.Ora si attende una dichiarazione del presidente del Consiglio incaricato.