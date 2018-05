Fausto Filippone ha ucciso prima la moglie Marina e poi la figlia Ludavica

Marina Angrilli non si è suicidata e non è caduduta accidentalmente dal balcone, sarebbe stata spinta giù proprio dal marito che ha poi ucciso in modo analogo la giovane figlia per finirla con il suicidio. Ha confermarlo a Chieti sono le prime indiscrezioni trapelate sull'esito dell'autopsia sul corpo della moglie di Fausto Filippone.





Il folle omicidio di Fausto Filippone analogo per la figlia Ludovica, che è morta sul colpo nell'impatto dopo che il padre l'ha lanciata da un viadotto dell'A14 - un volo di 40 metri. La ragazzina è morta per la «lesività riportata nella precipitazione da grande altezza». L'esame autoptico sul corpo di Filippone ha confermato anche per l'uomo le stesse cause di morte della figlia. Il medico legale ha prelevato campioni per esami tossicologici ed istologici, per capire se padre e figlia avessero assunto sostanze che potevano alterare le loro condizioni psicofisiche.

L'esame avrebbe avrebbe chiarito che la donna non si sarebbe suicidata, escluso anche malore e colluttazione.