Morto a 85 anni lo scrittore Philip Roth : Il Premio Pulitzer per Pastorale Americana

E' stato uno dei più celebri scrittori americani vincendo la maggior parte dei riconoscimenti letterari, a partire dal Premio Pulitzer nel 1998 per "Pastorale Americana", uno delle sue opere più conosciute, ma nonostante sia stato più volte fatto il suo nome, non è mai stato insignito del Premio Nobel per la letteratura.





Pastorale americana (American Pastoral) è un romanzo scritto nel 1997 da Philip Roth che racconta la vita del suo personaggio principale, Seymour Levov e in particolare come le sue grandi doti personali e i suoi enormi sforzi non siano sufficienti a evitare un disastro familiare.

E' morto a 85 anni Philip Roth, loviveva tra New York e il Connecticut ed è deceduto per un'insufficienza cardiaca. Era nato il 19 marzo 1933 a Newark, nel New Jersey, nipote di ebrei europei che facevano parte dell'ondata migratoria negli Stati Uniti del XIX secolo.