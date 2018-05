Negli Stati Uniti i malati terminali avranno accesso a farmaci sperimentali

Il stesso commissario della Fda aveva osservato che "la maggiora parte dei pazienti che ricorrono a farmaci non testati, usa in realtà farmaci inutili". Anche il presidente Donald Trump aveva già dato il suo consenso alla proposta : "I malati terminali non dovrebbero essere costretti ad andare all'estero in cerca di cure, voglio dare loro una possibilità, qui a casa loro".