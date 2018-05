Virginia : Bambino di 4 anni spara e uccide il fratellino Tyson Aponte

La polizia non riesce a spiegarsi la facilità con cui il bimbo sia entrato in possesso di un'arma carica e pronta a sparare, in merito ha diramato un'allerta : «È di fondamentale importanza assicurarsi che le armi siano protette e fuori dalla portata dei bambini».





La vicina di casa Linda Eddy ha descritto i genitori della vittima come buoni cristiani che hanno provveduto alla crescita dei loro figli e non si spiegano come possa essere accaduta una tale tragedia.

