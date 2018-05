Pronto soccorso : Allarme per le aggressioni ai medici

Il presidente nazionale Simeu Francesco Rocco Pugliese : "L'emergenza-urgenza è sola davanti al profondo cambiamento in atto un cambiamento epocale che richiede una profonda trasformazione organizzativa, per far fronte al mutare delle richieste di salute dei pazienti, sempre piu' anziani e pluripatologici, e alle trasformazioni in atto nel sistema sanitario... L'aggravarsi delle violenze contro il nostro personale sanitario è certamente anche frutto di un disallineamento fra la realtà quotidiana e la direzione strategica delle politiche sanitarie nazionali".





Poi che il sovraffollamento è la "principale causa di difficoltà fra medici e pazienti, è un problema non solo stagionale ma endemico dei nostri Pronto soccorso. Tuttavia resta senza soluzione".