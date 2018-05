Apple Ufficializza il WWDC 2018 del 4 Giugno

E' ufficiale, Apple invia alla stampa gli inviti per il WWDC 2018 del 4 Giugno. Pochi minuti fa, Apple ha finalmente, inviando alla stampa i suoi inviti.

Al WWDC 2018, verranno presentati, iOS 12, MacOS 10.13, tvOS 12 e watchOS 5, sicuramente a queste novità, verranno affiancate altre novità a livello Hardware. Il WWDC 2018 avrà luogo al McEnery Convention Center di San Josè in California e si potrà vedere in diretta streaming in Italia a partire dalle ore 19.00.