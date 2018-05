Abusi su minori : condannato a 18 anni ex sacerdote Giovanni Trotta

L'ex sacerdote avrebbe violentato 5 minori affidati alla sua custodia in quanto dirigente e allenatore della squadra di calcio frequentata dai bambini, nella provincia di Foggia, nonché loro docente di lezioni private. Dei minori avrebbe abusato nella sua abitazione singolarmente o in gruppo, fotografandoli durante gli atti sessuali. È inoltre accusato di pornografia minorile e divulgazione di materiale pornografico e adescamento di altri quattro 12enni attraverso le chat di Whatsapp e Facebook.





I fatti contestati risalgono al 2014, ridotto allo stato laicale già nel 2012 proprio per ragioni correlate ad abusi su minori, Trotta è stato condannato un anno fa con il rito abbreviato alla pena di 8 anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti di un altro 11enne ed è tuttora in carcere per entrambe le vicende.

L'ex Don Giovanni Trotta era ridotto allo stato laicale dal 2012, è stato già condannato un anno fa per un'altra violenza sessuale nei confronti di un 11enne. Il Tribunale di Foggia ha condannato ae 120mila euro di multa l'ex sacerdote 57enne, imputato per violenza sessuale aggravata, produzione e diffusione di materiale pedopornografico e adescamento di minori ai danni di 9 giovani di età compresa, all'epoca dei presunti abusi, fra i 12 e i 13 anni. La Procura diaveva chiesto la condanna a 21 anni di reclusione.