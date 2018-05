Brescia : Il 74enne Marino Pellegrini ucciso in strada, fermato il figlio adottivo

L'omicidio sarebbe avvenuto all'esterno della sua abitazione probabilmente al termine di una violenta lite, il 40enne ritenuto responsabile dell'omicidio - con precedenti ed un periodo in carcere con problemi legati all'uso di alcol e droga. - è stato arrestato e si trova ora nella caserma dei carabinieri.

L'anziano Marino Pellegrini è statoa coltellate in strada a, in provincia di Brescia, per l'omicidio i carabinieri hanno fermato ildella vittima. Secondo una prima ricostruzione, ad accoltellarlo sarebbe stato il 40enne di origine polacca, figlio della, anche lei straniera.