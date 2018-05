Vergiate : Il 28enne Manuel Cantisani trovato ucciso durante una lite

Questa notte la richiesta di soccorso, sul posto gli operatori hanno trovato il 28enne in gravissime condizioni, in un primo momento l’ipotesi era quella di un investimento del quale era rimasto vittima il giovane.

Ma secondo la prima ricostruzione sembra che Manuel Cantisani sia intervenuto per placare il litigio di due giovani, sarebbe stato spintonato e cadendo a terra avrebbe sbattuto con violenza la testa, una caduta che potrebbe aver causato il decesso. Ancora da chiarire se a peggiorare le sue condizioni non sia stato il contatto con un’auto, forse guidata da qualcuno presente sul posto al momento della rissa che fuggiva. Adesso sarà l’autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte. Tutti i giovani coinvolti sono stati identificati e sono stati ascoltati dai carabinieri.

È stato trovato agonizzante vicino ad una discoteca a Vergiate - provincia di- il 28enne, di Cardano al Campo, morto subito dopo il ricovero in ospedale. Indagini sono ancora in corso per ricostruire l’accaduto e chiarire le cause della morte del giovane.