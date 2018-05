Fermo: Spara con un fucile alla moglie dopo una lite e la uccide

Al termine di una lite in casa un uomo ha sparato con un fucile contro la moglie e l'ha uccisa, è accaduto in un'abitazione della contrada Pian di Torre di Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. L'omicida avrebbe aperto il fuoco al termine di un diverbio. Sul fatto indagano i carabinieri, sono ancora da chiarire le dinamiche dell'omicidio.