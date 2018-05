Le ultime parole di Fausto Filippone dopo aver ucciso la figlia : Chiedo perdono a tutti

All'arrivo degli agenti aveva appena gettato dallo stesso cavalcavia la figlia che è morta sul colpo, più volte ha chiesto ai poliziotti se la moglie fosse viva , ma oltre a chiedere scusa, Fausto ha ripetuto più volte di non avere alternative. La moglie era la 51enne Marina Angrilli, ed è morta in ospedale per le gravi lesione riportate dalla caduta del balcone della loro abitazione. Nessuno dei condomini, dalle testimonianze raccolte finora, avrebbe visto il copro precipitare nel cortile da un'altezza di circa 10 metri ma alcuni hanno sentito un urlo.