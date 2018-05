Amore tra Jonathan Kashanian e Bianca Atzei? Non riesco più a fare a meno di lei

La cantante dice chiaramente di sentirsi molto legata a lui, parla della madre come della suocera e lo invita a fare un pensiero su loro due, magari come coppia: «Chissà che non nasca qualcosa», afferma, «o magari è già nato».Quando torna la linea in studio Jonathan è visibilmente emozionato e decide di prendere la parola: «Non ho mai parlato della mia vita privata, ma non c'è nulla di male a farlo, nulla di male a condividere i miei sentimenti con il pubblico... Io provo un affetto speciale, un bisogno di avere vicino Bianca. Mi godo questo momento che ho con lei, io non voglio dargli un nome. E’ amore? Non lo so. Ma abbiamo dormito 3 mesi fa mano nella mano, e a lei non devo dare delle spiegazioni».





Bianca mi hai fregato con questo messaggio. Mi fai sentire come non mi sentivo da tanti anni e mi hai fatto un bel regalo, non so come andrà, ma so che in questo momento ti voglio a mio fianco». Poi un messaggio diretto alla Atzei: «».

