Alessandria : uccide la sorella malata con l'acido e poi tenta il suicidio

Uccide sorella malata con l’acido e tenta suicidio, entrambi sono stati immediatamente trasferiti all’ospedale, dove la donna è morta nella notte, mentre lui è n prognosi riservata.









La donne era Rosangela Paratore, da parecchio viveva allettata, il fratello Antonino Paratore l’assisteva da anni ma la situazione lo aveva fatto precipitare in uno stato depressivo profondo, l'uomo era in cura al centro psichiatrico dell’ospedale di Casale Monferrato.

Un dramma familiare a a, frazione di San Salvatore Monferrato dove un uomo ha fattoalla sorella di 73 anni, che è morta all'ospedale di, poi ha tentato il suicidio cercando di togliersi la vita nello stesso modo. Il fratello 67enne adesso è ricoverato in gravi condizioni, è stato dichiarato in arresto per. Probabilmente l'uomo voleva porre fine alle sofferenze sue e della sorella, malata da tempo.