Matrimonio Principe Harry e Meghan Markle : la diretta streaming e Tv del Royal Wedding

Hanno già preso posto anche i circa 2.640 rappresentanti della “gente comune”, scelti dai due sposi per assistere alle nozze nel cortile del castello. Il matrimonio reale si tiene nella cappella di St. George nel castello di Windsor, in Inghilterra, a partire dalle 13 (le 12 locali).

Come vedere il royal wedding in diretta tv o in streaming





– sul canale YouTube della famiglia reale britannica

– da BBC, in Italia trasmessa sul canale 530 di Sky, con il commento di Huw Edwards, Kirsty Young e Dermot O’Leary

– da Real Time dalle 12 alle 16 e sul suo sito di streaming DPlay , con il commento di Katia Follesa, Enzo Miccio, Mara Maionchi e Giulia Valentina

– da Sky TG24 (sui canali 100 e 500 di Sky e sul canale 50 del digitale terrestre) e in streaming sul suo sito, dalle 12 alle 16, con il commento di Liliana Faccioli Pintozzi e Olivia Tassara

– da Rai Uno, con lo speciale del TG1 Meghan e Harry, il matrimonio dell’anno dalle 12:25 alle 15 che potete guardare anche in streaming su Rai Play

– da Canale 5 con uno speciale di Verissimo e del TG5 dalle 12:05 alle 14:45 e in streaming sul sito del canale