Disastro Aereo a Cuba : 105 morti, 3 donne si salvano | Video

Ancora non sono chiare le cause che hanno portato alla tragedia, l''aereo aveva 39 anni di servizio ed era di proprietà della compagnia low-cost messicana Dajomh, la Cubana de Aviacion spesso prende in affitto aerei da altri operatori per il pessimo stato della sua flotta, il capo della compagnia ha solo dichiarato che «l'embargo commerciale degli Stati Uniti ci ha impedito di acquistare velivoli di ultima generazione e di ottenere pezzi di ricambio per i nostri aerei»

Il bimotore Boeing 737-200 delladecollato dal José Martí dall'Avana con 108 persone a bordo, tra cui 5 bambini, 6 i membri dell'equipaggio, e diretto al Frank Pais di Holguin, è precipitato subito dopo il decollo, solo tre, tutte donne, 105 persone tra passeggeri e personale, hanno perso la vita, la Farnesina è al lavoro per verificare l'eventuale coinvolgimento di italiani.