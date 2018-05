Dovremo rinunciare a cotton fioc e posate di plastica?

L'obbiettivo della Commissione è di ridurre entro 6 anni l'utilizzo di recipienti rigidi per alimenti pronti al consumo, con o senza coperchio, e di bicchieri monouso. oltre all'eliminazione di alcuni prodotti in plastica come cotton fioc, piatti e posate usa e getta, cannucce, bastoncini per mescolare le bevande, bastoncini dei palloncini gonfiabili ecc.





In realtà questi - e molti altri prodotti - potranno essere sostituiti con altri di materiali diversi dalla plastica, quindi non dovremo per forza rinunciarvi. Inoltre il produttore dovrà coprire il costo di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti, oltre che della pulizia delle coste e dei mari.