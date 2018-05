Terrorismo Francia, sventato altro attentato : Arrestati due fratelli egiziani

Poi ha sottolineato il ministro : "Seguiamo un certo numero di persone sui social network e succede che questi erano su Telegram. Abbiamo potuto individuarli, scoprire questo progetto di attentato e arrestarli".

L’incubo terrorismo non abbandona la Francia, unè stato sventato incon l'arresto di duead annunciarlo alla tv BFM il ministro dell'Interno, Gerard Gollomb secondo cui i due terroristi erano in possesso delle istruzioni per la fabbricazione di veleno di ricino : "".