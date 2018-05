Omicidio Elena Ceste : Confermata la condanna a 30 anni per il marito Michele Buoninconti

Elena Ceste, la Cassazione conferma la condanna per Buoninconti - È stata confermata dalla Cassazione la condanna a trenta anni di reclusione per l'ex vigile del fuoco Michele Buoninconti, accusato di aver ucciso la moglie nel 2014





La Cassazione conferma la condanna adi carcere peraccusato di aver ucciso la, scomparsa da Costigliole d'Asti, in Piemonte, il 24 gennaio 2014. Il corpo della donna fu ritrovato nell'ottobre dello stesso anno in un canale, ma la difesa dell' ex vigile del fuoco, che si trova nel carcere di Saluzzo, aveva invece chiesto l'annullamento della condanna perLa Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa e ha reso definitivo il verdetto emesso il 15 febbraio 2017 dalla corte d'Assise d'appello di Torino. Michele Buoninconti ha ucciso la moglie Elena Ceste dalla quale ha avuto quattro figli spinto dall'esigenza "". Buoninconti è stato definito come un uomo dalla "". Si è trattato di "".