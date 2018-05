Grande Fratello : Danilo Aquino fa piangere Lucia Bramieri

Il ragazzo romano non credeva di aver sbagliato e ha inveito contro Coccia, colpevole di "aver fatto la spia". Danilo avrebbe detto in confessionale che se si ubriaca «è capace di infilarsi in una persona tra Angelo o la Bramieri». La frase è stata giudicata così irrispettosa da Lucia da scatenare il putiferio. «Sei un cafone», accusa Simone. «Per te non esisto più. Non voglio neanche "buongiorno" e "buonasera". Mi deve nominare solo durante le nomination».

Al Grande Fratello un nuova battuta sessista sarebbe stata detta tra le mura della casa delsarebbe statoa pronunciarla ma dentro il confessionale e davanti a, che ha riportato tutto alla diretta interessatache è scoppiata in lacrime : «», è stato lo sfogo della Bramieri.