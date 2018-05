Incidente a Napoli : Grave bimba di 2 anni ferita da airbag

Bimba di due anni ferita dallo scoppio di un airbag a Napoli: è gravissima. È in ospedale in condizioni gravissime la bimba di due anni che ieri, a Napoli, è rimasta ferita dallo scoppio dell’airbag mentre era in auto col padre e la madre.





Una piccola di due anni è rimasta gravemente ferita dall'airbag ed ora in terapia intensiva all'ospedale. La bimba era in braccio alla madre e forse per il suo agitarsi, il padre, che era alla guida, ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere contro il guardrail. L'urto ha fatto scoppiare l'airbag che ha schiacciato il torace della piccola. Ila cintura di sicurezza.