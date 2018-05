Governo : Ecco i nomi dei possibili ministri e premier

M5S e Lega sono al lavoro per definire i punti rimasti in sospeso nell’accordo sul programma di governo e secondo quanto riporta il Corriere, ci sono anche i nomi dei possibili ministri e premier.





L'ipotesi più probabile che un premier M5s come Luigi Di Maio o Alfonso Bonafede. Ma torna in corsa anche Emilio Carelli. Il nome dell'ex direttore di Sky Tg24, parlamentare M5S, dopo i dubbi di mercoledì è tornato a dire: "Sono e resto a disposizione del movimento".





Per Matteo Salvini ci sarebbe in vista il ministero dell'Interno. Mentre per gli altri ministri i nomi più probabili sono quello di Giampiero Massolo - presidente del cda di Fincantieri - agli Esteri e del grillino Bonafede? alla Giustizia. Il leghista Giancarlo Giorgetti è in pole position per il ruolo di sottosegretario con delega ai Servizi mentre la Lega dovrebbe indicare i nomi per l'Agricoltura e il Turismo. Mentre il ministero dell'Economia e quello delle Politiche Ue potrebbero essere affidate a tecnici.