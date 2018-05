La 16enne Rosita Raffoni suicida : Mi odiate, non mi rimpiangerete

Insieme a lettere, un testamento-denuncia per la Procura di Forlì, che ha chiesto condanne per padre e madre. Per Roberto Raffoni, il padre, i pm hanno chiesto 6 anni di carcere per le ipotesi di reato di istigazione al suicidio e maltrattamenti fino alla morte. Per la moglie Rosita Cenni, due anni e sei mesi di carcere per la sola ipotesi di reato di maltrattamenti fino alla morte.





Il video fu girato con il telefonino poco prima del gesto estremo della ragazza, ma oltre al filmato, sul tetto furono trovati diversi fogli di una lettera da cui è emerso l'enorme malessere della giovane.

La tremenda accusa ai genitori morta suicida anel giugno del 2014. La 16enne,aveva girato unsul tetto della scuola dal quale si è poi gettata nel vuoto : «Mi odiate, di certo non mi piangerete».