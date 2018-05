La bella Michela si pente ma viene condannata per insulti su Facebook ai romeni

Il tribunale ha condannato la bella 22enne Michela Bartolotta - commessa in un negozio di telefonia - che è stata accusata di aver diffuso «idee fondate sull’odio razziale o etnico»... la pena è di 4 mesi di reclusione, con la sospensione condizionale e la non menzione, per aver violato la legge Mancino.





Il post pubblicato sul suo profilo Facebook risale al 14 luglio 201, quando Michela - che ha esperienze da modella - se l’era presa con una delle comunità straniere più numerose in città : «Io e il popolo romeno non andremo mai d’accordo, tra badanti depresse e altri elementi maleodoranti privi di civiltà ed educazione»... Poi il pentimento, che però non è bastato ad evitare una condanna.