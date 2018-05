Pd su M5s e Lega/ Delrio : Spero non ce la facciano

Il ministro si augura che l'esecutivo M5s e Lega non riesca a fare un Governo : "Per il bene del Paese auspico che non ce la facciano. È giusto che possano provarci, ma vorrei che chi governasse avesse del sale in zucca. Per fortuna c'è un altra proposta in campo, quella di un governo istituzionale proposto dal presidente Mattarella. Sarebbe molto più saggio questo secondo scenario".

Il capogruppo delalla Camera,, risponde - ai microfoni disu Radio Capital - sul contratto di programma tra: "".