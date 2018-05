19enne cade dal traghetto : salvato studente in gita scolastica

Il personale del traghetto ha lanciato immediatamente un fumogeno per segnalare il punto dove si trovava il ragazzo ed è stato calato un mezzo un rescue boat . Poi la motovedetta Sar pochi minuti dopo ha intercettato e recuperato il 19enne.



I sanitari del 118 hanno trasportato il ragazzo sotto shock ed in ipotermia all’ospedale Piemonte di Messina, adesso sta bene ma sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell’incidente.

Un ragazzo di 19 anni ieri pomeriggio è caduto in mare dalla nave traghetto delle Ferrovie dello Stato proveniente da.Il ragazzo si trovava a bordo del traghetto incon i compagni di scuola e, per cause non chiare, è finito in mare.