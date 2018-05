Australia : Vince due volte alla lotteria , Ora vado alle Hawaii

La fortuna è cieca... un 40enne australiano tra il 6 e il 12 maggio ha infatti vinto ben due volte alla lotteria. Lo sfacciato fortunato vive a Bondi, alla periferia di Sidney. «Cosa ho pensato? Che era troppo bello per essere vero… senza dubbio la probabilità di vincere due volte in una settimana è inesistente. Non ho consigli su come fare».





Dopo che all’inizio del mese il biglietto vincente gli era valso oltre un milione di dollari australiani, ha deciso di tentare ancora la fortuna che lo ha ri-premiato con un altro milione e mezzo. Adesso investirà a Sidney nel settore immobiliare, comprerà un’auto nuova e andrà in vacanza alle Hawaii.