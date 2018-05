Giappone :l'azienda si scusa perchè il treno parte con 25 secondi di anticipo

Così la West Japan Railways ha diffuso una nota in cui chiede scusa ai viaggiatori: "Il grande inconveniente che abbiamo imposto ai nostri clienti è stato davvero imperdonabile. Valuteremo in modo approfondito la nostra condotta e ci sforzeremo di impedire che un incidente di questo tipo si ripresenti".

In Giappone unprima rispetto all'orario fissato e l'azienda si è scusata con l'utenza per "". Il treno nella stazione di, a, per errore si è staccato dalla banchina alle 7:11:35 di venerdì, mentre doveva partire alle 7:12, ma il macchinista ha per sbaglio chiuso le porte alle 7:11 e ha comunque deciso di partire 35 secondi dopo visto che sulla piattaforma non c'erano passeggeri in attesa di salire sui vagoni.