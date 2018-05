Grande Fratello : Simone Coccia Colaiuta racconta il suo dramma

Simone è separato ed ha un figlio, Loris - di recente la ex moglie lo ha accusato di non versare gli alimenti : “Mi dicono che questa relazione mi ha agevolato, mi ha fatto gioco. Ma anche se fosse? Non ho rubato niente a nessuno, non ho tolto il pane da bocca a nessuno (…) Pure 10 milioni di persone possono pensare che io stia con Stefania per altri scopi, lo sappiamo solo io e lei perché stiamo insieme. Se sto con una persona che ha una intelligenza unica e rara sulla faccia della terra vorrà dire che non sono solo apparenza, ho un cervello e un cuore come tutti. Chi giudica è sporco dentro, io grazie a questa storia ho capito tante cose di me e anche degli altri”.

Nell'ultima puntata del Grande Fratello di martedì 15 maggio, oltre ache è entrata nella casa per parlare con il suo ex fidanzato, un'altra persona ha parlato della sua fidanzata... parliamo di Simone Coccia, il fidanzato dellasi è confidato con Angelo Sanzio e Filippo Contri raccontando di aver vissuto nell’assoluta povertà, ha anche difeso la sua relazione con, da anni chiacchieratissima : “”.