Fabrizio Corona può tornare a lavorare e a usare i social

Fabrizio Corona, il giudice di Milano: "Può tornare a usare i social, sì ... Fabrizio Corona potrà tornare a "svolgere la propria attività lavorativa" e, dato che "l'elemento pubblicitario e mediatico è una componente essenziale" della sua "peculiare attività", potrà anche "utilizzare i social network" e rilasciare interviste ... la svolta dal giudice.







Per i legali è successo : "Un ringraziamento al dottor Simone Luerti che ha dimostrato equilibrio e buon senso permettendo a Corona di tornare a lavorare. Era ciò che speravamo", hanno affermato i legali Ivano Chiesa, Antonella Calcaterra e Luca Sirotti commentano la decisione del giudice di Sorveglianza.

L'ex re dei paparazzipotrà tornare a "" e a "", questa è la decisione del giudice della Sorveglianza di Milano che ha modificato alcune prescrizioni per l'ex fotografo dei vip e notando che "" della sua attività. Corona potrà inoltre rilasciare interviste, ma non "" dell'affidamento terapeutico in corso.