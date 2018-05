Governo : È Giuseppe Conte premier per M5s?

Il capo politico dei 5 stelle al termine delle consultazioni al Quirinale : "Sia io che Matteo Salvini siamo d'accordo sul fatto che pubblicamente di nomi non ne facciamo". Ma la discussione sul nome del premier continua, fonti parlamentari riferiscono che il nome a cui il Movimento 5 stelle sta pensando è quello di Giuseppe Conte, professore di Diritto privato all'Università di Firenze e presentato come candidato ministro alla Pubblica amministrazione in campagna elettorale.





L'altro nome circolato è quello dell'economista Giulio Sapelli, ma è stato smentito da M5s e non confermato dalla Lega. Intanto per domani mattina alle 9,30 alla Camera è già stata convocata un'altra riunione del tavolo tecnico sul programma.

I leadersi sono concentrati sul '', il programma ancora in divenire. "", ha affermato il segretario leghista, sottolineando che il problema sono "".