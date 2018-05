Tanya Cancedda : 32enne vittima di un grave incidente lotta per la sua gamba

Perde la gamba dopo lo schianto in moto alla Scafa. La maledetta curva del ponte de Sa Scafa, all'ingresso di Cagliari. La moto, una potente Ducati Scrambler Cafè, che sbanda, con la giovane conducente, che perde il controllo finendo dritta contro il guard-rail.





La 32enne Tanya Cancedda di Villamassargia, è ricoverata da ieri sera all’ospedale Marino, la donna che, in sella a una Ducati, è andata a schiantarsi contro il guard rail della Scafa, all’ingresso di Cagliari. Inseguito al fortissimo impatto ha perso una gamba che i medici stanno tentando di riattaccarle.





La donna non è fortunatamente in pericolo di vita, e nella sala operatoria dell’ospedale cagliaritano sta lottando per cercare, attraverso un delicatissimo intervento chirurgico, di non dover dire addio a una delle sue gambe.