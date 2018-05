Roma : il cecchino dei piombini colpisce un gatto

Roma, cecchino spara piombini sui passanti: già quattro persone colpite Secondo la polizia sarebbe un individuo posizionato su un balcone o un appartamento che affaccia sulla strada. A Roma, già 4 persone hanno denunciato di essere state colpite da dei piombini di ferro.









La denuncia della donna : «Ero in casa quando ho sentito un rumore fortissimo, ho visto il gatto scappare impaurito e mi sono spaventata. Ho controllato sul terrazzo e ho notato un buco sulla scarpiera e la ringhiera scheggiata. Poco dopo in terra ho notato dei piccoli proiettili di piombo, simili a una vite. Per fortuna il mio gatto non è stato colpito... Immediatamente ho chiamato il 112 e in pochissimo tempo è arrivata una volante della polizia per un sopralluogo. Poi sono andata in commissariato e ho sporto denuncia».





Le indagini proseguono serrate e dopo un lungo appostamento nella mattina di ieri, la Polizia avrebbe individuato un minorenne di zona che sarebbe sospettato di essere l’autore dei colpi esplosi nei giorni scorsi da un fucile ad aria compressa.

La denuncia di un nuovo caso da una signora che ha visto il suo gatto colpito dai piombini, i fatti risalgono allo scorso 30 aprile, all’interno della sua abitazione al terzo piano di via di San Godenzo, zona Cassia. «».